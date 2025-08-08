【ミラ(Mira) Sunset Ver.】 受注期間：8月8日～10月8日 2026年2月 発売予定 価格：23,980円 Wonderful Worksは、フィギュア「ミラ(Mira) Sunset Ver.」を2026年2月に発売する。受注期間は10月8日まで。価格は23,980円。 本製品は、イラストレーターのトリダモノ氏が描いた暑中お見舞いイラストから、ダイナマイトボディとお洒落な装いが眩し