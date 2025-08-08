プロ野球・阪神は8日、椎葉剛投手を1軍登録し、伊原陵人投手と木下里都投手の登録を抹消しました。椎葉投手は2023年に独立リーグからドラフト2位で入団した23歳。今季6月12日の西武戦でプロ初登板を果たし、1イニングを無失点に抑えました。抹消された1年目の伊原投手はここまで21試合に登板し5勝5敗1ホールドで防御率は1.97の成績。前日の中日戦では今季14度目の先発登板し4回5失点（自責点2）で敗戦投手となりました。同じく1年