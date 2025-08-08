米ロサンゼルスなどで日本食レストランを経営する世界的なシェフ、松久信幸氏が7日（日本時間8日）、自身のインスタグラムを更新。ドジャース・大谷翔平投手（31）、山本由伸投手（26）、佐々木朗希投手（23）との写真を投稿した。松久氏は「Roki's first participation」（朗希が初参加）と題し、3投手と並んだ集合写真を投稿。大谷は黒のセットアップ、山本は白Tシャツ、佐々木は白のジャケットシャツとラフな姿でカメラに納