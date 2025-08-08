鹿児島県霧島市では、わずか半日で500ミリ近い大雨が降り、一時、大雨特別警報が出されていましたが、昼過ぎに大雨警報に切り替わりました。特別警報が出されていた霧島市の隣町、姶良市では川の護岸が崩れ、車が転落するなどの被害も出ています。中継です。姶良市内を流れる網掛川です。茶色く濁っていますが、水の流れが強い様子ではありません。対岸を見ると、大きく道路ごと道路標識や電柱が崩れ落ちています。さらに、午後3時