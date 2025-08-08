8日午後、福岡市のビルでエレベーターの「巻き上げ機」の下敷きになり、作業員の男性2人が意識不明の重体です。警察と消防によりますと、午後1時半ごろ、福岡市のビル関係者の男性から「重さ1トンのエレベーターの部品に下敷きになった。負傷者2人」と119番通報がありました。現場は福岡市・天神に近い、通称「渡辺通り」です。50代の作業員の男性2人がエレベーターの部品の下敷きになったということで、2人は意識不明の状態で病院