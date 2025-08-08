今年1月、千葉・流山市のマンションで電動自転車のバッテリーを盗んだとしてベトナム国籍の男が逮捕されました。窃盗の疑いで逮捕されたのはベトナム国籍で住居不定・無職のメ・ビン・クアン容疑者（26）で、今年1月9日の深夜、仲間と共謀のうえ、流山市のマンションの駐輪場で電動自転車のバッテリーを盗んだ疑いがもたれています。警察によりますと、流山市では同じ日に電動自転車のバッテリーが盗まれる事件が複数発生していて