この漫画は、著者・ぱれちに(@paretiny)さんが描く実話に基づいた物語です。全身の筋肉が徐々に動かなくなっていく難病・ALSを患った1人の女性が、病と向き合いながらも、自分らしい生き方を模索していきます。『終わりの選択』第7話をごらんください。 時が経ち、元同僚から看護学生へ向けての講演会をしないかと持ち掛けられた花さん。花さんにしかできない心に響くものがあるという言葉に、講演会を行うことを決意した花さん