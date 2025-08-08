フリーアナウンサー有働由美子（56）が8日、ニッポン放送「うどうのらじお」（金曜後3・30）に生出演。「体温」が恋しくなった際の自身の変化について赤裸々に語った。出張やロケの際は愛犬を預けているという有働アナ。最近も2週間ほど預けていたといい、「新しい発見だったのですが、（自宅では）犬とずっと一緒にいて寝る時も一緒なので、いなくなって2週間経つと何が起こるかというと、体温が恋しいという…」と寂しい思い