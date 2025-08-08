Ｊ１町田のＤＦ菊池流帆（２８）が８日、２０２０年から昨季まで所属した神戸戦（１０日、Ｇスタ）に向けて「楽しみっすね。実は」と、古巣との初対戦を心待ちにした。神戸では在籍５年間で通算９７試合に出場。ただ、神戸が連覇した直近２年間で２２試合の出場にとどまり「本当に悔しい思いをした。その思いをぶつけるっていうのはおかしいですけど…そこを見せないと、ここに来た意味はない」と言葉に力がこもる。今季から