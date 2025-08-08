「全国高校野球選手権・１回戦、横浜−敦賀気比」（８日、甲子園球場）春の王者撃破へ、敦賀気比の東哲平監督が奇襲に打って出た。強力横浜打線封じに、エースナンバーを背負う鶴田ではなく、背番号６で正遊撃手の主将・岡部飛雄馬内野手（３年）が先発を務める。敦賀気比は投手の柱といえるエースは不在で、夏の福井大会は７人が登板した。その中で、岡部はチーム４番目の投球回となる２試合４イニングを投げて、３安打無失点