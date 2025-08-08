前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込んだ影響で、九州南部では記録的な大雨が降り、土砂崩れや道路が冠水するなど、被害が広がっています。大雨の影響で発生した土砂崩れにより女性の捜索活動が続いている、鹿児島・姶良市蒲生町の土砂崩れ現場から、鹿児島テレビ・河内杏月キャスターが中継でお伝えします。こちらでは10分ほど前から弱い雨が降り始めました。現場では裏山の土砂が崩れ、住宅と倉庫が押し流されています。建物