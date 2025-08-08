「ある日、突然部屋に入ってきて、1年間帰らなかった」【写真】自力で、窓をこじ開ける猫さんそんな不思議で愛おしい“同居”の思い出が、いま多くの共感を集めています。X（旧Twitter）で注目を集めたのは、ユーザーの「代理人」さん（@makaikurabu1）」の投稿。越谷市で暮らしていたある日、ご近所の猫「みーちゃん」がふとしたきっかけで部屋に入り込んできた――そこから1年間、帰ることなく寄り添い続けたというのです。取材