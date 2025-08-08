高校野球の育成と発展に尽力した指導者に贈られる2025年度「育成功労賞」を受賞した青野浩彦さん(65)＝東筑高（福岡）前監督＝は、同校の主将で「4番・捕手」だった1978年夏の甲子園で3回戦まで勝ち上がった。球児だった47年前の追憶にも触れておきたい。4―3で逆転勝ちした金沢高(石川)との1回戦は10安打の相手に対し、わずか3安打ながら、重盗でかき回して連続スクイズを決めるなど機動力を発揮した。日大二高(西東京)との2