※このお話は作者スズさんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。■これまでのあらすじ芹と会うたびに嘘を重ねる夫を信用できなくなった妻は、離婚を宣言します。入社当初は芹に好意を寄せていた夫でしたが、勘違いだったと悟り、その後交際わずか3ヶ月で妻と婚約。婚約中、芹から2人きりでの飲みに誘われていたものの、夫は応じずにいました。そして夫の結婚が決まった途端、芹の誘いはぴたりと止み、やがて