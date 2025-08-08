元「青汁王子」こと実業家・三崎優太氏（36）が8日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。国会で“居眠り”をする議員に怒りをにじませた。三崎氏は「国会議員の居眠りは許してはいけないでしょ。そんな意識でやられても日本全体が良くなるわけがないんだよ」と語気を強める。また「国民を代表してるわけなので、会社での居眠りよりタチ悪いからね。給料が税金から払われてるのを忘れんなよ」と投げかけていた。