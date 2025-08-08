静岡県の鈴木康友知事は8月8日、県職員の兼業制度の拡充を発表しました。地域貢献や社会課題の解決に取り組む場合などは、株式会社などの営利企業での兼業を可能にするということです。 今回の兼業制度の拡充では、兼業可能な業務をタイプ別に分類し、目的を明確にするとともに、目的によっては営利企業でも兼業が可能になります。具体的には、過疎地のバス運転手やプロスポーツチームの支援などの「地域・社会貢献」