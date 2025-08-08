ラオックスホールディングス [東証Ｓ] が8月8日大引け後(16:00)に決算を発表。25年12月期第2四半期累計(1-6月)の連結経常損益は12.6億円の赤字(前年同期は5.8億円の赤字)に赤字幅が拡大した。 併せて、通期の同利益を従来予想の6.3億円→4.3億円(前期は2.2億円)に31.7％下方修正し、増益率が2.8倍→90.3％増に縮小する見通しとなった。 会社側が発表した上期実績と通期計画に基づいて、当社が試算した7-12月期(下