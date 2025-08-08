日本野球機構（NPB）は8日の出場登録、抹消選手を公示した。◇出場選手登録【阪神】椎葉剛投手（中継ぎ強化）【DeNA】橋本達弥投手（中継ぎ強化）【広島】鈴木健矢投手（中継ぎ強化）◇出場選手登録抹消【阪神】伊原陵人投手、木下里都投手（いずれも登板機会なし）【DeNA】吉野光樹投手（再調整）【広島】塹江敦哉投手（再調整）【ヤクルト】石川雅規投手（登板機会なし）【日本ハム】達孝太投手（登板機会なし）【オリック