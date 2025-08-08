シャープのロゴシャープが8日発表した2025年4〜6月期連結決算は、純損益が272億円の黒字（前年同期は12億円の赤字）に転換した。パソコン事業で官公庁や法人向けが伸びた。売上高はエアコンや洗濯機などの白物家電事業が振るわず、11.2％減の4724億円だった。26年3月期の業績見通しは、売上高が1兆8700億円、純利益は320億円といずれも従来予想から上方修正した。