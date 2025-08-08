ミクニ [東証Ｓ] が8月8日大引け後(16:00)に決算を発表。26年3月期第1四半期(4-6月)の連結経常利益は前年同期比51.9％増の12.9億円に拡大し、通期計画の24億円に対する進捗率は53.8％に達し、5年平均の23.4％も上回った。 直近3ヵ月の実績である4-6月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の3.3％→5.2％に改善した。 株探ニュース