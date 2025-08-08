北陸新幹線の早期全線整備に向けた石川県民会議の総会が開かれ、ルート上の課題について年内にめどを付けるとした決議案が採択されました。 8日の総会では、敦賀以西について現行の小浜ルートではなく、米原ルートでの再検討を求めることが、改めて強調されました。 そして、小浜ルートに対して、京都府側から地下水や歴史的建造物への懸念が示されていることから、今回の決議案には、京都府などの