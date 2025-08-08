巨人は東京ドームで行われる８月１６日の阪神戦を「長嶋茂雄終身名誉監督追悼試合」として開催するにあたり、キービジュアルの「ＦＯＲ３ＶＥＲ」をデザインした特別仕様ユニホーム、キャップ、ソックスを監督・コーチ・選手が着用して試合に臨む。１軍の監督・コーチ・選手全員が着用する栄光の背番号「３」のユニホームの左袖と、キャップ右側面に追悼ワッペンを施す。ソックスには「ＦＯＲ３ＶＥＲ」の文字を刺しゅうで表