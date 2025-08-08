文化放送は、終戦から80年を迎える8月15日（金）午後9時00分より、特別番組『文化放送 終戦80年スペシャル レコメン！オリジナルラジオドラマ「ソラノイノチ」』を放送する。 当番組は、若年層からの人気を誇る夜のワイド番組『レコメン！』がおくるラジオドラマ。同番組のパーソナリティである駒木根葵汰、秋山寛貴（ハナコ）、矢吹奈子、吉田仁人（M!LK）が、若者の視点から戦争と特攻の歴史に向き合い、平和の尊さを考え