２０２６年度前期のＮＨＫ朝の連続テレビ小説「風、薫る」の追加キャストが８日に発表され、俳優・北村一輝の出演が明らかになった。見上愛演じるヒロイン・一ノ瀬りんの父親役で、北村は１９年後期「スカーレット」以来２度目となる主人公の父親役だ。演じる一ノ瀬信右衛門（しんえもん）は、那須地域にあった小藩の元家老。明治維新前に家老職を辞して農家になり、役人への誘いがあっても断り続けている。穏やかな性格で、娘