今年の皐月賞馬ミュージアムマイル（牡３歳、栗東・高柳大輔厩舎、父リオンディーズ）が、セントライト記念・Ｇ２（９月１５日、中山競馬場・芝２２００メートル）で始動して、天皇賞・秋・Ｇ１（１１月２日、東京競馬場・芝２０００メートル）を目指すことが８月８日、分かった。サンデーサラブレッドクラブがホームページで発表した。日本ダービー６着後は滋賀・ノーザンファームしがらきへ放牧に出されており、来週か再来週