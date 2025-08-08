8月7日、2025年3月をもって解散した3人組アイドルグループKAT-TUNの解散ライブ開催が決定した。待ちに待った知らせにファンは歓声を上げる一方、意外なことに落胆の声も聞こえている……。「STARTO ENTERTAINMENTの公式サイトによると、解散ライブは『Break the KAT-TUN』と題し、11月8日の午後5時からスタートします。そして、場所は千葉のZOZOマリンスタジアム。会場の収容人数は約3万人で、屋根がないため野外ライブとなりま