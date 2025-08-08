２０２６年度前期のＮＨＫ朝の連続テレビ小説「風、薫る」の追加キャストが８日に発表され、お笑いトリオ「ネプチューン」原田泰造が牧師役で出演することが明らかになった。ヒロイン・大家直美（上坂樹里）を見守る牧師・吉江善作役。キリスト教の牧師で ４ 年前に直美を引き取って以来、直美をそっと見守ってきた。自立したい直美の意思を尊重して別々に暮らしているが、常に直美のことは気にかけている…というキャラクター