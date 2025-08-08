大雨の影響で、停電が続いています。 九州電力送配電によりますと、午後3時時点で鹿児島県内のおよそ450戸が停電しています。このうち、霧島市はおよそ380戸、姶良市はおよそ70戸です。 いずれも復旧の見込みは立っていません。 ・ ・ ・