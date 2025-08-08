◆スポーツ報知・記者コラム「両国発」５日に夏の甲子園が開幕した。高校３年生にとっては勝っても負けても最後の夏だ。中央競馬で怪物牝馬（ひんば）と呼ばれ、国内外のＧ１を９勝したアーモンドアイのトレーナーを務めた国枝栄調教師（７０）も来年の２月に定年引退を迎えるため、今年が最後の夏となる。国枝師には７８年生まれ午（うま）年の私も育ててもらった。中央競馬担当になったばかりの１９年１月、ＪＲＡ賞授賞式の