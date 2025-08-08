青山商事 [東証Ｐ] が8月8日大引け後(16:00)に決算を発表。26年3月期第1四半期(4-6月)の連結経常利益は前年同期比11.4％減の15.3億円に減り、通期計画の140億円に対する進捗率は11.0％となり、5年平均の13.5％とほぼ同水準だった。 直近3ヵ月の実績である4-6月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の3.7％→3.1％に悪化した。 株探ニュース