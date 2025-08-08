◆第１０７回全国高校野球選手権大会第４日▽１回戦横浜―敦賀気比（８日・甲子園）第３試合のスタメンが発表され、春の選抜を制し、春夏連覇を狙う横浜は織田翔希投手（２年）が先発を務め、３年ぶりの出場となる敦賀気比（福井）は遊撃手の岡部飛雄馬（ひゅうま）主将（３年）が「１番・投手」で出場する。◇敦賀気比（先行）（投）岡部飛雄馬（中）河村永遠（三）長谷川陽竜（捕）小林拓斗（左）小西大心（右）岩崎莉久（