２０２６年度前期のＮＨＫ朝の連続テレビ小説「風、薫る」の追加キャストが８日に発表され、双子のお笑いコンビ「ザ・たっち」のたくやとかずやが朝ドラに初出演することが明らかになった。ドラマの舞台となる栃木県出身。なお、主人公モデルと同じ栃木県大田原市の生まれである「森三中」大島美幸の出演も発表された。２人は「柴田屋・松永屋」という役柄に決定。兄のたくやは「『え？本当ですか？双子の登場人物いるんですか