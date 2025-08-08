女優の菅野美穂（47）が7日放送の日本テレビ系「ぐるぐるナインティナイン」（木曜後8・00）にゲスト出演した。進行役の羽鳥慎一アナウンサーから「菅野さんはお笑い大好き。どういう方がお好きなんですか？」と質問が。菅野は「（ハリウッド）ザコシショウさんとか春日（俊彰）さんも大好きですし。永野さんも」と列挙。出演陣のお笑いコンビ・ナイティナイン岡村隆史に「ちょっと偏った感じ」とツッコんだ。また、SNSに