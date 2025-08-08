高松市由良町の「焼肉 カワシマ」 岡山と香川の注目グルメを紹介するほっとマルシェ。今回のテーマは肉です。おいしいお肉で暑い夏を乗り切りましょう！香川から、煙モクモク！ガス火で味わうレトロな焼肉を紹介します！ 創業40年、高松市由良町の「焼肉 カワシマ」です。 なんと牛ロースが979円。テレビ映えするようにと映像はちょっと多めの1.5人前くらいのカットになってしまいました……。一人