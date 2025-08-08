ドル円一時１４７．４５レベル、本日の高値を小幅更新＝ロンドン為替 ロンドン朝方は、ドル買いの動きが入っている。ドル円は本日の高値を147.45レベルへと小幅に広げている。ユーロドルは安値を1.1639レベル、ポンドドルは1.3424レベルにそれぞれ広げている。米１０年債利回りは４．２４％台から４．２５％台へと小幅に上昇している。 USD/JPY147.39EUR/USD1.1649GBP/USD1.3426