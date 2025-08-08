リリカラ [東証Ｓ] が8月8日大引け後(16:00)に決算を発表。25年12月期第2四半期累計(1-6月)の経常損益(非連結)は2.2億円の赤字(前年同期は2.2億円の赤字)に赤字幅が縮小したが､従来の0.8億円の黒字予想から一転赤字で着地。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した7-12月期(下期)の経常利益は前年同期比3.6倍の11.2億円に急拡大する計算になる。 直近3ヵ月の実績である4-6月期(2Q)