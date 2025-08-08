俳優の片岡鶴太郎さん（70）が2025年8月3日、自身のインスタグラムを更新。一足早い秋らしさが漂うジャケットコーデを披露した。花柄パンツはジャンポール・ゴルチェ片岡さんは、「ワインレッドロングジャケット×花柄パンツ」とつづり、全身ショットやアップショットを投稿した。また、コーディネートに使われている各アイテムについて、「オリジナルオーダーメイドロングジャケット」「オリジナルオーダーメイドシャツ」「JEAN P