エコナックホールディングス [東証Ｓ] が8月8日大引け後(16:00)に決算を発表。26年3月期第1四半期(4-6月)の連結経常利益は前年同期比63.4％増の6700万円に拡大し、通期計画の3億7000万円に対する進捗率は前年同期の12.1％を上回る18.1％に達した。 直近3ヵ月の実績である4-6月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の9.2％→13.6％に大幅改善した。 株探ニュース