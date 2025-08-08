令和７年８月８日１４時３０分 気象庁 発表 【画像】今後の東北・全国の天気 ２週間気温予報 北日本の向こう２週間の気温は、暖かい空気が流れ込みやすいため高く、１１日頃からはかなり高い日が多い見込みです。農作物の管理等に注意してください。また、熱中症の危険性が高い状態が続きますので、健康管理に注意してください。東日本、近畿地方、中国地方、四国地方、九州北部地方の気温は、向こう４日間程度は平年並か低い日