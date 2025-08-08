練習を公開したアイスダンスの櫛田育良（右）、島田高志郎組＝京都府宇治市フィギュアスケートのアイスダンスで新カップルを結成した櫛田育良・島田高志郎組が8日、拠点の京都府宇治市で報道陣に練習を公開し、男子シングルから転向した23歳の島田は「（フランス開催の）2030年の五輪を目指したい」と目標を掲げた。初戦は9月23日のクリス・リード杯（長野）。女子との二刀流に挑む17歳の櫛田は「全日本選手権（12月）でいい成