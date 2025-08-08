株式会社焦点工房は、LIGHT LENS LABの35mm光学ビューファインダー「L-VF35WU / WEISU 復刻 シルバー」を8月8日（木）に発売した。直販価格は1万8,800円。 ライカが1933年に製造した初期型ビューファインダー「WEISU」をオマージュした製品。35mm画角のレンズに対応する外付けタイプで、カメラ上面のアクセサリーシューに装着して使用する。 外装は真ちゅうの削り出しに