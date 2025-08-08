女性市議のSNSでのアウティングを問題視し、甲府市議会で開催された政治倫理審査会＝8日午前甲府市議会は8日、女性市議が台湾出身で芥川賞作家の李琴峰さんについて、トランスジェンダーだと交流サイト（SNS）で暴露したことなどは政治倫理基準に違反しているとして、政治倫理審査会を開催した。本人の同意なく性自認を暴露することは「アウティング」と呼ばれ、問題化している。甲府市議会が政倫審を開くのは初めて。対象とな