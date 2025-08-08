モデルの松島花さんが自身のインスタグラムを更新。8月5日に36歳の誕生日を迎え、東京・麻布台ヒルズに宿泊し、「Birthdayホカンス」を楽しんだことを報告しました。 【写真を見る】【 松島花 】「旅行に行けない時は、都内のホテルで過ごすのも気分が変わっていいですね」東京タワー一望の高級ホテルでウェルネスとグルメを満喫する誕生日ステイ松島さんは、東京都内のラグジュアリーホテル「ジャヌ東京」で、誕生日を祝う