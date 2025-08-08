俳優の見上愛、上坂樹里がW主演を務める、2026年度前期のNHK連続テレビ小説『風、薫る』の新たなキャストとして、柴田屋・松永屋を演じるザ・たっちのたくや・かずやの出演が決定した。本作が朝ドラ初出演となる。【写真】W主演・見上愛＆上坂樹里の仲良しショット物語は、大関和さんと鈴木雅さんという2人のトレンドナースをモチーフに描く、考え方もやり方もまるで違う2人の主人公のバディドラマ。同じ看護婦養成所を卒業し