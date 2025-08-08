きょうの日経平均株価は4万1820円で取引を終えました。株価は一時4万2000円を回復する場面もありました。きょうの東京株式市場で、日経平均株価はきのうより761円高い4万1820円で取引を終えました。株価は一時4万2033円まで上がり、およそ2週間ぶりに節目の4万2000円を回復する場面もありました。きのう、4月から6月の連結決算を発表したソフトバンクグループが一時10％以上値を上げるなど、好決算だった個別の銘柄に買い注文が出