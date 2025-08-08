元AKB48の岡部麟さんが初の個展『S × G GARDEN』(8月8日〜10日)を神奈川・川崎のSUPERNOVA KAWASAKIで開催することになり、取材会を行いました。 【写真を見る】【岡部麟】初個展開催「嘘つきにならなくてよかった」準備期間で体重3キロ減も「いつかは二科展」個展ではAKB48グループ時代に手掛けたツアータイトルのロゴなどの作品原本約50点や、今回の個展のために描き下ろした新作15点など計65点が展示されています。&