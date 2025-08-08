9人組アイドルグループの高嶺のなでしこが7日、お披露目から3周年を迎え、東京・豊洲PITで「3rdファンミーティング〜私たちの宣言式〜」を開催した。9月7日に千葉・幕張メッセで開催するグループ最大規模のワンマンライブに向け、「この夏、好きになっちゃえばいいのに。」をテーマに5曲連続リリースを展開中。この日は最後となる楽曲「この世界は嘘でできている」をサプライズ披露した。“アイドル”に抱かれる期待と“自分らしく