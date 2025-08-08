教員らが女子児童を盗撮しSNSのグループチャットで画像を共有したとされる事件で、名古屋地検は8日、児童6人の着替えを盗撮したなどとして、性的姿態撮影処罰法違反などの罪で横浜市立小教諭の男（37）を追起訴した。