鹿児島県霧島市ではわずか半日で500ミリ近い大雨が降り、一時、大雨特別警報が出されていましたが、昼過ぎに大雨警報に切り替わりました。しかし、気象庁は引き続き、土砂災害や川の氾濫には厳重な警戒を呼びかけています。鹿児島県では8日未明から線状降水帯が相次いで発生して、霧島市ではわずか半日で500ミリ近い大雨が降り、8日朝早く大雨特別警報が発表されました。その後、一旦、大雨のピークを超えたことなどから、午後1時