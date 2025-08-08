【モデルプレス＝2025/08/08】ものまねタレントのりんごちゃんが8日、自身のInstagramを更新。黒髪姿を披露し、話題を呼んでいる。【写真】りんごちゃん、金髪から劇的イメチェン◆りんごちゃん、金髪から黒髪へりんごちゃんは「去年までの金髪がウソかのような黒髪な今年」と髪色の変化について振り返った。白いTシャツのカジュアルなスタイルで、黒髪の落ち着いた印象を見せている。この投稿に、ファンからは「印象変わった」「